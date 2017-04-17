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Власть

«Ата Мекен» не исключает, что парламент не поддержит выводы о проведении выборов

Фракция «Ата Мекен» не исключает, что парламент не поддержит их выводы о проведении выборов президента 27 августа. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, проект документа направлен лидерам всех фракций. «Скорее всего, завтра мы узнаем реакцию спикера и лидеров фракций. Если документ запустят по бюрократическому лабиринту, станет ясно, по какому принципу пройдут выборы. Последствия нелегитимности будут позже. Лица, замешанные в этом, понесут ответственность», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил: если Жогорку Кенеш не поддержит проект постановления, то можно будет судить о заявлениях, что выборы будут честными, не будет преемника. «Если депутаты не прислушаются к законным требованиям, то другим обещаниям уже нельзя верить», — заключил Алмамбет Шыкмаматов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49696/
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