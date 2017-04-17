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Власть

Если выборы пройдут 19 ноября, то будут нарушены нормы Конституции

Если выборы президента пройдут 19 ноября, то будут нарушены нормы Конституции. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Аида Салянова.

По ее словам, при назначении выборов в 2011 году парламент отвел 62 календарных дня на процедуры. «Как и планировалось, выборы назначены были на 30 октября 2011 года. Президент переходного периода Роза Отунбаева должна была уйти 31 декабря. В нашем случае отведено 12 дней. За эти дни провести все процедуры невозможно», — сказала Аида Салянова.

Она добавила, что назначение выборов на 19 ноября противоречит Конституции. «Это послужит дестабилизации и оспариванию всех решений, которые будут приняты по истечению шестилетнего президентского срока. Если Жогорку Кенеш не назначит день выборов до 26 апреля, в соответствии с законом «О выборах президента и ЖК», выборы считаются назначенными. В таких случаях днем назначения выборов считается день, следующий за днем истечения сроков назначения выборов. Таким днем станет 27 апреля», — отметила Аида Салянова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49689/
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