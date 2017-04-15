Депутаты оставили за мэрией Бишкека право распределять свыше миллиона сомов

По итогам двухдневного обсуждения депутаты столичного кенеша оставили за мэрией Бишкека право распределять средства свыше миллиона сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе БГК.

Отметим, на сессии 13 апреля БГК принял бюджет города на 2017 год. Председатель бюджетной комиссии Жанарбек Алымов внес свое заключение, согласно которому перераспределение средств из бюджета свыше одного миллиона сомов мэрия должна согласовывать с президиумом БГК по предварительному заключению бюджетной комиссии.

Однако к концу рабочего дня депутат Эрнис Докенов возмутился этим заключением и отметил, что многие депутаты не поняли, за что проголосовали, и предложил пересмотреть вопрос.

Споры, отменять ли принятое постановление, продолжились 14 апреля до позднего вечера. В итоге депутаты отменили заключение Алымова. Теперь мэрии не придется согласовывать расходы указанных размеров с президиумом.