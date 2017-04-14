Заместителю министра экономики Кыргызстана Баккельди Тюменбаеву объявили выговор. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова выговор объявили за «систематическую неподготовленность и ненадлежащее исполнение своих обязанностей при принятии проектов законов в Жогорку Кенеше».