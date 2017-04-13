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Власть

Бахадыр Сулейманов и Анвар Артыков поссорились из-за женщин

Сегодня на пленарном заседании между депутатом Бахадыром Сулеймановым и главой временной депутатской комиссии Анваром Артыковым произошла перепалка из-за женщин Жогорку Кенеша.

«Я прошу тон поубавить, а нашим женщинам отвечать аккуратней. Вы же все-таки мужчина», — обратился Сулейманов к Анвару Артыкову.

Бахадыр Сулейманов задал вопрос, как можно написать то, что написано в справке временной депутатской комиссии.

«Вы читали ее? «Дальнейшее исследование материалов показало, что расстановка кадров имела определенную цель». Вы что, суд или следствие? Жизнь коротка, придет день, и все мы будем отвечать», — сказал Бахадыр Сулейманов.

В свою очередь Анвар Артыков попросил не придумывать, что «Ата Мекен» — для него раздражитель. «Какой привет — такой ответ, не нужно унижать меня, и буду отвечать достойно, чтобы я оставался мужичиной. Ни одно хамство не останется без ответа», — ответил Анвар Артыков.

Напомним, сегодня рассматриваются итоги работы временной депутатской комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, включая ЗАО «Альфа Телеком» (Мегаком), ЗАО «Бишкекская нефтяная компания», ОАО ТНК «Дастан», АО «Азия Универсал Банк», ГП «Кыргыз комур», ранее принадлежавших окружению беглого президента Курманбека Бакиева, вопроса по Кадыржану Батырову и необоснованного повышения тарифов за оказание интернет-услуг ОАО «Кыргызтелеком».
Ссылка: https://24.kg/vlast/49480/
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