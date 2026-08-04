Адылбек Касымалиев: Чиновников не должны сажать за ошибки при реформах

Государственные служащие не должны привлекаться к уголовной ответственности за добросовестные ошибки, допущенные при реформах. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, реформы требуют быстрых решений, поэтому полностью исключить ошибки невозможно. Главное условие — отсутствие коррупционной составляющей и личной заинтересованности.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает. Человек может ошибиться, проводя реформу. Но если в его действиях нет коррупции, он не должен становиться уголовным преступником», — отметил глава кабмина.

Адылбек Касымалиев пояснил, что соответствующие изменения внесли в законодательство, чтобы чиновники не боялись проявлять инициативу. Ранее, по его словам, некоторые руководители предпочитали ничего не менять, опасаясь уголовного преследования в случае неудачи.

При этом председатель кабмина подчеркнул, что главным недопустимым качеством для чиновника считает ложь. Если руководитель плохо работает, его необходимо освобождать от должности без колебаний.

Адылбек Касымалиев сообщил, что ежедневно подписывает несколько постановлений и распоряжений. Документы согласовываются в электронном формате, поэтому решения можно принимать даже во время рабочих поездок.

Он признал, что из-за высокой скорости работы отдельные решения могут потребовать корректировки. В таких случаях ошибки должны оперативно исправляться.

Глава кабмина также рассказал о программе «Правительственные акселераторы». В течение ста дней ведомства должны устранять бюрократические препятствия для граждан и предпринимателей.

По его словам, уже реализованы десятки таких проектов. В частности, государство постепенно отказывается от бумажных справок, очередей и необходимости обращаться сразу в несколько учреждений.

Адылбек Касымалиев добавил, что лично следит за социальными сетями и направляет публикации о проблемах ответственным министрам и сотрудникам администрации. Обоснованную критику, по его словам, он принимает, хотя резкие комментарии иногда задевают его лично.