Вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ обсудят 11 ноября

Вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ обсудят в Москве 11 ноября. Об этом сообщил РИА Новости постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.

«Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября, и лидеры государств, вероятно, будут обсуждать данный вопрос. Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом», — сказал Васильев.

Постпред подчеркнул, что 25-я статья Устава ОДКБ затрагивает возможность приостановления права выдвижения граждан государства на квотные должности и право голоса в органах организации в случае невыполнения обязательств по погашению задолженности перед ее бюджетом в течение двух лет.

Де-факто Армения итак не выдвигает своих граждан на квотные должности в секретариат, отозвала своих представителей из объединенного штаба ОДКБ и не платит взносы уже два года.