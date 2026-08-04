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Власть

Вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ обсудят 11 ноября

Вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ обсудят в Москве 11 ноября. Об этом сообщил РИА Новости постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.

«Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября, и лидеры государств, вероятно, будут обсуждать данный вопрос. Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом», — сказал Васильев.

Постпред подчеркнул, что 25-я статья Устава ОДКБ затрагивает возможность приостановления права выдвижения граждан государства на квотные должности и право голоса в органах организации в случае невыполнения обязательств по погашению задолженности перед ее бюджетом в течение двух лет.

Де-факто Армения итак не выдвигает своих граждан на квотные должности в секретариат, отозвала своих представителей из объединенного штаба ОДКБ и не платит взносы уже два года.

  • В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят шесть стран — Россия, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Казахстан. Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. В Ереване неоднократно заявляли, что могут рассмотреть вопрос о выходе из организации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/384050/
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