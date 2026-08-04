Аскат Алагозов опроверг информацию об иностранных военных в Кыргызстане

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов опроверг информацию, распространенную в социальных сетях, о том, что на территории страны якобы действуют вооруженные иностранные формирования.

По его словам, все утверждения подобного характера не соответствуют действительности. Пост Алагозова стал ответом на видео пользователя Айдара Раева. В нем автор утверждает, что на территории Кыргызстана якобы находятся иностранные военные наемники, охраняющие некоторые объекты.

«Ни один иностранный гражданин с оружием не охраняет какие-либо объекты на территории нашей страны. Это запрещено законодательством. Со всей ответственностью заявляю: на территории Кыргызстана нет ни вооруженных сил, ни других силовых структур какого-либо иностранного государства. И быть не может», — написал Алагозов.

Он подчеркнул, что безопасность на месторождениях и других крупных совместных проектах обеспечивают сотрудники кыргызской милиции и частные охранные организации. Пресс-секретарь президента добавил, что автор ролика об иностранных военных Айдар Раев с 2024 года является гражданином США. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию американского паспорта Раева.

Фото Аската Алагозова. Американский паспорт Айдарбека Раева

«Вместо того чтобы, находясь там, сочинять небылицы, он мог бы хотя бы спросить у своих родственников, которые живут здесь. Как видно, существуют внешние силы, которые не заинтересованы в развитии Кыргызстана. Такие люди, как Айдарбек, осознанно или неосознанно становятся инструментом этих сил», — написал Алагозов.

По словам пресс-секретаря президента, единственным иностранным военным объектом в Кыргызстане является российский объединенный военный объект в городе Канте, который действует в рамках международных обязательств республики по линии ОДКБ.

Он призвал граждан проверять достоверность информации, не распространять подобные публикации и не делать их репосты.

По словам пресс-секретаря, распространение недостоверных сведений может быть направлено на провокацию и дестабилизацию ситуации.