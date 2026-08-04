13:54
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

Аскат Алагозов опроверг информацию об иностранных военных в Кыргызстане

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов опроверг информацию, распространенную в социальных сетях, о том, что на территории страны якобы действуют вооруженные иностранные формирования.

По его словам, все утверждения подобного характера не соответствуют действительности. Пост Алагозова стал ответом на видео пользователя Айдара Раева. В нем автор утверждает, что на территории Кыргызстана якобы находятся иностранные военные наемники, охраняющие некоторые объекты. 

«Ни один иностранный гражданин с оружием не охраняет какие-либо объекты на территории нашей страны. Это запрещено законодательством. Со всей ответственностью заявляю: на территории Кыргызстана нет ни вооруженных сил, ни других силовых структур какого-либо иностранного государства. И быть не может», — написал Алагозов.

Он подчеркнул, что безопасность на месторождениях и других крупных совместных проектах обеспечивают сотрудники кыргызской милиции и частные охранные организации. Пресс-секретарь президента добавил, что автор ролика об иностранных военных Айдар Раев с 2024 года является гражданином США. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию американского паспорта Раева.

Аската Алагозова
Фото Аската Алагозова. Американский паспорт Айдарбека Раева

«Вместо того чтобы, находясь там, сочинять небылицы, он мог бы хотя бы спросить у своих родственников, которые живут здесь. Как видно, существуют внешние силы, которые не заинтересованы в развитии Кыргызстана. Такие люди, как Айдарбек, осознанно или неосознанно становятся инструментом этих сил», — написал Алагозов.

По словам пресс-секретаря президента, единственным иностранным военным объектом в Кыргызстане является российский объединенный военный объект в городе Канте, который действует в рамках международных обязательств республики по линии ОДКБ.

Он призвал граждан проверять достоверность информации, не распространять подобные публикации и не делать их репосты.

По словам пресс-секретаря, распространение недостоверных сведений может быть направлено на провокацию и дестабилизацию ситуации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/384047/
просмотров: 1010
Версия для печати
Материалы по теме
Справлял нужду на улице. В Бишкеке задержали иностранного гражданина
Бишкек стал общественным туалетом? Мужчину сняли справляющим нужду на улице
В Бишкеке задержали подозреваемого в продаже поддельных виз мигрантам
С 30 июля по 1 августа на дороге Тамчи — Чолпон-Ата введут ограничения
Маматалиев заявил, что Жогорку Кенеш не допустит продажи земли иностранцам
Нарушение миграционного порядка. За пределы КР выдворено более 450 иностранцев
Справлял нужду на улице. Троих иностранцев задержали, их выдворят из Кыргызстана
Без мигрантов не будет роста. Амангельдиев об антикитайских настроениях
В Бишкеке мужчина справлял нужду в общественном месте
В Сокулукском районе иностранным строителям напомнили о соблюдении законов
Популярные новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в&nbsp;отставку Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку
На&nbsp;побережье Иссык-Куля открыли пятизвездочный отель &laquo;Баку&raquo; На побережье Иссык-Куля открыли пятизвездочный отель «Баку»
Генпрокуратура обжаловала приговор районного суда по&nbsp;делу &laquo;Письма&nbsp;75&raquo; Генпрокуратура обжаловала приговор районного суда по делу «Письма 75»
Пенсии в&nbsp;Кыргызстане хотят назначать автоматически без заявления граждан Пенсии в Кыргызстане хотят назначать автоматически без заявления граждан
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
4 августа, вторник
13:49
Очередной склад Wildberries атакован и загорелся в Ленинградской области России Очередной склад Wildberries атакован и загорелся в Лени...
13:31
Счетная палата выявила финансовые нарушения по итогам аудита трех ведомств
13:25
В Кыргызстане утвердили порядок аккредитации частных клиник и медработников
13:23
Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета Минздрава за 2025 год
13:19
Датская принцесса Изабелла пошла служить в армию