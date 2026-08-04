В Кыргызстане утвердили порядок аккредитации частных клиник и медработников

Кабинет министров утвердил порядок аккредитации физических и юридических лиц, занимающихся медицинской деятельностью.

Согласно постановлению, государственные организации здравоохранения будут проходить аккредитацию за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на выполнение Программы государственных гарантий.

Частные медицинские организации, а также физические и юридические лица, оказывающие медицинские услуги, должны оплачивать аккредитацию самостоятельно.

Министерству здравоохранения поручено принять необходимые меры для реализации документа.

Постановление подписано 3 августа 2026 года и вступит в силу через 10 дней.