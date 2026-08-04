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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украина никогда не вступит в НАТО — бывший главнокомандующий ВСУ

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный усомнился в том, что Украина когда-либо вступит в НАТО. Он высказался на эту тему во время дискуссии по евроатлантической интеграции на совещании послов в Киеве, передает «Европейская правда».

Reuters
Фото Reuters. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
«Я очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!» — заявил Залужный.

По его мнению, проблемой является то, что стандарты НАТО не отвечают современности: «Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у ВСУ, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны. Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком находится сейчас, и будет лет 12, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы сравняться с половиной уровня Российской Федерации».

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Залужный признал, что «Украине нужны технологии, которые на сегодня еще есть в странах НАТО». Однако он считает, что Украина будет присоединяться к блокам и союзам, которые только будут формироваться. «Скорее всего, речь о европейском военно-политическом блоке безопасности», — заявил бывший главком ВСУ.

Он выразил сожаление о том, что Украина не работает над вступлением в Объединенные экспедиционные силы (JEF) — военную коалицию, возглавляемую Великобританией. При этом, отмечает «Европейская правда», в отличие от НАТО, JEF не предусматривает обязательств по взаимной защите своих участников.

  • Валерий Залужный командовал ВСУ в 2021-2024 годах. Он ушел с этой должности, имея высокий рейтинг общественного доверия, и, по сообщениям СМИ, собирался участвовать в следующих выборах президента Украины. По состоянию на июнь 2026-го за Залужного готовы были бы проголосовать 16 процентов украинцев (за действующего президента Владимира Зеленского — 32 процента).
Ссылка: https://24.kg/vlast/383995/
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