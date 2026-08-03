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Власть

Муратбек Азымбакиев назначен постоянным представителем Кыргызстана при ООН

Муратбек Азымбакиев назначен постоянным представителем Кыргызстана при ООН и других международных организациях в городе Женева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Муратбек Азымбакиев родился 26 июля 1965 года. 19 мая 2022-го его назначили завотделом внешней политики администрации президента Кыргызстана.

из интернета
Фото из интернета. Муратбек Азымбакиев

Образование:

  • 1990 — с отличием окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова;
  • 1992-1993 — языково-дипломатическая стажировка на базе Японского центра в Токио (Япония);
  • 1993 — окончил с отличием Дипломатическую академию МИД СССР/России;
  • 2002-2003 — слушатель 17-х Международных курсов для стран — членов НАТО и стран — участниц программы "Партнерство во имя мира" в Женевском центре политики безопасности (Швейцария).

Трудовая деятельность:

  • 1990-1991 — преподаватель кафедры политической истории Иссык-Кульского педагогического института имени Касыма Тыныстанова в Караколе;
  • 1993-1994 — третий, второй секретарь отдела стран Азии и Тихого океана МИД КР;
  • 1994-1997 — третий, второй секретарь Постоянного представительства КР при ООН (Нью-Йорк);
  • 1997 (апрель – июнь) — второй секретарь Управления международных организаций МИД КР;
  • 1997-1998 — первый секретарь Управления восточных стран МИД КР;
  • 1998-1999 — помощник министра — секретарь коллегии МИД КР;
  • 1999-2000 — начальник Управления восточных стран МИД КР;
  • 2000-2001 — советник посольства Кыргызстана в Индии;
  • 2001-2002 — советник министра иностранных дел КР;
  • 2003-2004 — советник Управления внешнеполитического планирования и МЭС МИД КР;
  • 2004-2005 — начальник Управления СНГ МИД КР;
  • 2005-2008 — советник, заместитель постоянного представителя КР при ООН и других международных организациях в Женеве;
  • 2008-2015 — заместитель, глава по вопросам отношений МДП в Секретариате Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) в Женеве;
  • 2015-2016 — руководитель секретариата министра иностранных дел КР;
  • 2016-2017 — директор Третьего политического департамента МИД КР;
  • 2017-2019 — директор Департамента информации МИД КР;
  • 2019 (апрель-август) — директор Четвертого политического департамента МИД КР;
  • 2019-2021 — старший эксперт Департамента по экономическим и гуманитарным вопросам Секретариата ШОС;
  • 2021-2022 — заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества;
  • с 19 мая 2022 года — заведующий отделом внешней политики администрации президента КР.

Советник 1-го класса дипломатической службы. Женат, имеет четверых детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383991/
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