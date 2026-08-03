Пенсии в Кыргызстане хотят назначать автоматически без заявления граждан

В Кыргызстане предлагают перейти к проактивному назначению отдельных видов пенсий. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, пенсии по возрасту и инвалидности смогут назначать автоматически — без обращения гражданина в Социальный фонд.

Это станет возможным, если в информационной системе будут все необходимые сведения о страховом стаже и уплаченных взносах.

Пенсия будет начисляться со дня возникновения права на нее. Если гражданин не согласится с размером выплаты, он сможет обратиться в Соцфонд с заявлением о пересмотре и предоставить дополнительные документы. Авторы проекта рассчитывают таким образом сократить очереди, число личных обращений и сроки оформления пенсий.

Еще одно изменение касается невостребованных пенсионных выплат. Сейчас их получение за прошлые периоды ограничено определенными сроками. Проект предлагает выплачивать начисленные, но своевременно не полученные суммы за весь период до обращения пенсионера.

Отдельные правила хотят установить для граждан, одновременно получающих пенсию в другой стране. В таком случае выплату базовой части кыргызстанской пенсии прекратят с первого числа следующего месяца после выявления двойного получения. При этом страховую часть за прошлый период обещают сохранить, если международными договорами не предусмотрен другой порядок.

Социальный фонд также сможет взыскивать выплаченную базовую часть пенсии, если установит, что пенсионер одновременно получал выплаты в другом государстве и не сообщил об этом.

Проект расширяет возможности восстановления страхового стажа. Гражданам разрешат добровольно уплачивать страховые взносы за любые периоды начиная с января 1996 года. Сейчас такая возможность привязана к периодам, до или после которых уже были фактические отчисления. Изменения могут затронуть трудовых мигрантов, работников неформального сектора, иностранцев и лиц без гражданства.

Кроме того, время учебы в учреждениях начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, включая зарубежные учебные заведения, курсы повышения квалификации и переподготовки, предлагают включать в страховой стаж. Условием станет наличие не менее двенадцати месяцев страхового стажа до введения персонифицированного учета либо не менее двенадцати месяцев уплаты взносов после 1 января 1996 года.

Законопроект также закрепляет обязанность работодателей и физических лиц возмещать Социальному фонду расходы на пенсии по инвалидности или потере кормильца, если выплаты назначены из-за производственной травмы или профессионального заболевания по их вине.

Авторы инициативы объясняют, что Соцфонд сначала обеспечивает человеку регулярные выплаты, а затем должен получить потраченные средства с виновного работодателя или гражданина в порядке регресса.

Поправки затрагивают и размещение пенсионных накоплений. Термин «депозиты в кредитных организациях» предлагается заменить на «банковские депозиты», а ограничения при приобретении ценных бумаг распространить на небанковские финансово-кредитные организации. В справке-обосновании это объясняется необходимостью устранить противоречия, повысить прозрачность инвестирования и снизить риски для пенсионных накоплений.