Дипломатия без слов: три первые леди на Иссык-Куле

Пока президенты обсуждают торговлю, безопасность и межгосударственные соглашения, у первых леди своя программа и свой язык общения. Здесь значение имеет все: куда они поедут, с кем встретятся, что подарят друг другу и в чем появятся перед публикой.
На днях на Иссык-Куле встретились первые леди Кыргызстана Айгуль Жапарова, Азербайджана Мехрибан Алиева и Узбекистана Зироат Мирзиеева. У каждой есть собственный стиль, публичный опыт и свое понимание того, какой сегодня может быть роль супруги президента.
Не только протоколОфициальной должности первой леди не существует. Жены президентов не участвуют в переговорах и не подписывают документы. Но их программа давно перестала быть декоративным приложением к государственному визиту.
Это и есть гуманитарная дипломатия. Она не приносит немедленных политических решений, но формирует впечатление о стране, которое гости увозят домой. И нередко это впечатление оказывается долговечнее официальных формулировок.
Три женщины — три стиля
Для встречи с Зироат Мирзиеевой Айгуль Жапарова выбрала светлый костюм с прямой юбкой ниже колена. Белые туфли, закрытый силуэт, почти полное отсутствие украшений. Образ получился предельно спокойным и нейтральным.
Зироат Мирзиеева появилась в белой блузе и черной юбке А-силуэта. Ее наряд выглядел чуть менее церемониально, но оставался в рамках строгой деловой классики.
Обе словно договорились не делать одежду главным событием встречи. Ничего вызывающего, спорного или слишком личного. Их образы не просили отдельного внимания и не пытались попасть в модные хроники.
Такой выбор вполне соответствует публичной манере Зироат Мирзиеевой. По образованию она инженер-экономист, сегодня возглавляет попечительский совет международного фонда Zamin, который занимается образовательными, экологическими и социальными проектами. В центре политических новостей она появляется редко и в одежде также предпочитает сдержанность.
Совсем иначе чувствует себя перед камерами Мехрибан Алиева.
Для встречи с ней Айгуль Жапарова выбрала длинное платье оттенка айвори с тонким поясом и черными лодочками. Светлая гамма, лаконичный крой, никаких заметных деталей — образ принимающей стороны вновь не перетягивал внимание с гостьи.
Мехрибан Алиева тоже предпочла черно-белую палитру, но на этом сходство заканчивалось. Свободная белая блуза с объемными рукавами, асимметричная юбка на запах, крупные украшения, распущенные волосы, солнцезащитные очки и небольшая сумка через плечо сделали ее образ более свободным и узнаваемым.
В нем чувствовалась уверенность женщины, которая давно стала самостоятельной политической фигурой. Мехрибан Алиева — не только супруга президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она была депутатом Милли Меджлиса, руководит Фондом Гейдара Алиева, а с 2017 года занимает пост первого вице-президента Азербайджана.
Она уверенно выдерживает внимание камер. Ее одежда остается уместной, но в ней всегда чувствуется характер.
На этом фоне особенно заметна линия Айгуль Жапаровой. Она не соревнуется с гостьями и не превращает официальный прием в персональный выход. Напротив, выстраивает свой образ так, чтобы сохранить за собой роль спокойной и уверенной хозяйки встречи, не перетягивая внимание на себя.
Детали, которые остались после встречиГлавным пунктом программы стал реабилитационный центр «Алтын Балалык». Гостьи познакомились с его работой, пообщались с детьми, посмотрели выставку воспитанников лицея «Акылман» и юных художников.
Вместе они завершили войлочное панно «Древо дружбы» — символ единства Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана. Айгуль Жапарова подарила Зироат Мирзиеевой и Мехрибан Алиевой ооз комузы.
Для этой поездки строгие костюмы первых леди сменились более мягкими образами. Айгуль Жапарова и Зироат Мирзиеева выбрали светлые платья с цветочными рисунками и удобную обувь на невысоком каблуке.
Мехрибан Алиева появилась в белом приталенном платье, дополнив его крупными серьгами, браслетами и яркой голубой сумкой. Ее образ снова оказался самым выразительным, но сохранил необходимую для официальной встречи меру.
Самой живой деталью стали яркие браслеты ручной работы, появившиеся на запястьях всех трех женщин, вероятно, подарки воспитанников центра. На официальных фотографиях именно эти простые детские украшения выглядели особенно тепло.
Позже участницы программы побывали на открытии гольф-клуба и пятизвездочного отеля «Баку», а также вместе с главами государств посетили международные соревнования по водно-моторному спорту F1H2O Grand Prix of Kyrgyzstan.
Для спортивного мероприятия Айгуль Жапарова и Зироат Мирзиеева выбрали похожие платья-рубашки с подчеркнутой талией. Первая появилась в нежно-голубом платье в полоску, вторая — в бежевом. Образы были удобными, спокойными и соответствовали менее формальной обстановке.
Там же впервые публично появилась супруга председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева — Замира Касымалиева. Она выбрала самый непринужденный вариант — белое платье с крупным рисунком и спортивную обувь.
Один язык одежды — три национальные культурыВ гардеробе участниц почти не было прямых отсылок к национальному костюму. Ни кыргызских, ни узбекских, ни азербайджанских орнаментов, традиционных тканей или подчеркнуто этнических украшений.
Но, возможно, это не упущение, а сознательный выбор.
Все три женщины говорили на общем, понятном без перевода языке современной дипломатической одежды: сдержанные силуэты, спокойные цвета, минимум демонстративной роскоши. Такой выбор не подчеркивал разницу статусов, не превращал встречу в соревнование национальных образов и создавал ощущение равенства.
О Кыргызстане первая леди рассказала иначе — не через собственное платье, а через то, что окружало гостей.
Войлочное панно «Древо дружбы», работы детей и подаренные ооз комузы сделали национальную культуру не декоративной деталью, а смыслом встречи. Это выглядело тоньше, чем буквальное использование орнамента в одежде. Айгуль Жапарова не надела Кыргызстан на себя — она показала его гостям.
Особенно удачным стал выбор ооз комуза. Это небольшой, изящный и очень личный подарок. Его невозможно спутать с дежурным протокольным сувениром: за ним стоят музыка, традиция и узнаваемый голос страны. Через такой предмет первая леди говорила о Кыргызстане без длинной официальной речи.
В итоге все три женщины выбрали общий дипломатический язык одежды, но сохранили собственную интонацию. Айгуль Жапарова нашла, пожалуй, самый точный способ рассказать о Кыргызстане: сама осталась сдержанной, а говорить о стране «поручила» ее музыке, ремеслу и детям.