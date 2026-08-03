Кыргызстан откажется от советских норм геодезии в строительстве

Минстрой предлагает утвердить новые правила проведения геодезических работ при строительстве зданий и сооружений. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

Документ должен заменить СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве», утвержденный Госстроем СССР еще в 1985 году. После принятия новых правил советские нормы утратят силу на территории Кыргызстана.

Новые требования будут распространяться на все этапы строительства. Они регулируют разбивочные работы, контрольные измерения, исполнительные съемки, а также наблюдение за смещениями и деформациями зданий и сооружений.

Правила должны установить единые требования к организации, составу и точности геодезических работ, применяемым методам и измерительному оборудованию. В Минстрое рассчитывают, что это позволит использовать современные технологии, повысить качество измерений и безопасность строящихся объектов.

Проект подготовил Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования. Его также рассмотрели Кыргызская ассоциация геодезии и геоинформатики, КГТУ имени Исхака Раззакова и профильная кафедра КИСИ имени Насирдина Исанова.

Дополнительных расходов из республиканского бюджета не потребуется.