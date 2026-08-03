Михаил Мишустин посетит Кыргызстан для участия во встрече ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие дни планирует посетить Кыргызстан для участия в Евразийском межправительственном совете. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На днях я отправляюсь в Чолпон-Ату на встречу ЕАЭС», — сказал он на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

Глава кабмина упомянул об этом в контексте культуры алтайцев. «Многие коллеги по ЕАЭС считают Алтай родиной тюркских цивилизаций, очень и очень много здесь исторических параллелей есть», — добавил глава кабмина.

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится 6–7 августа в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане.