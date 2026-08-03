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Власть

Жителям села, переданного Кыргызстану от Узбекистана, дадут гражданство КР

В селе Чон-Кара, которое перешло Кыргызстану в рамках обмена приграничными территориями с Узбекистаном, началась работа по оформлению кыргызского гражданства для местных жителей. Об этом сообщили 24.kg в администрации президента. 

С населением проводят разъяснительные встречи, во время которых рассказывают о порядке получения гражданства и необходимых документах.

Ожидается, что процесс оформления завершат в течение этого года. После получения гражданства жители смогут оформить кыргызские паспорта и пользоваться всеми правами граждан КР.

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Напомним, Чон-Кара и Таш-Добо ранее относились к Ферганской области Узбекистана. В двух селах проживают около 2,5 тысячи человек, большинство из них — этнические кыргызы.

О переходе населенных пунктов под юрисдикцию Кыргызстана стало известно в конце июня 2026 года — после завершения обмена приграничными территориями и демаркации государственной границы. Взамен кыргызская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки.

Соглашения также предусматривают обмен участками общей площадью 236 гектаров для строительства дороги между селами Сай и Таян. Ожидается, что новый маршрут сократит расстояние между Айдаркеном и Баткеном с 225 до примерно 55 километров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383941/
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