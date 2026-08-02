Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле

Адылбек Касымалиев с супругой Замирой Касымалиевой приняли участие в торжественной церемонии закрытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O Гран-при Кыргызстана — Иссык-Куль 2026. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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«В эти дни Иссык-Куль принял сильнейших спортсменов мира и самые быстрые гоночные болиды на воде. Кыргызстан стал центром мирового водно-моторного спорта, а миллионы зрителей по всему миру смогли увидеть красоту нашей природы, гостеприимство народа и потенциал нашей страны. Мы продемонстрировали, что Кыргызстан способен на высоком организационном уровне проводить крупнейшие международные мероприятия», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

По его словам, чемпионат вышел далеко за рамки спортивного соревнования и стал важной международной площадкой для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между государствами.

Он выразил благодарность Международной федерации водно-моторного спорта (UIM), национальным федерациям, организаторам, партнерам, волонтерам, представителям силовых структур, медицинским работникам и всем, кто внес вклад в успешное проведение чемпионата.

Особые слова признательности были адресованы спортсменам.

Адылбек Касымалиев поздравил победителей и призеров соревнований, пожелав всем участникам новых достижений, безопасных стартов и ярких побед.

В завершение он подчеркнул, что Кыргызстан продолжит развивать международную спортивную инфраструктуру, принимать соревнования мирового уровня и использовать спорт как эффективный инструмент развития туризма, экономики и международного сотрудничества.