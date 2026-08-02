Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Фото из архива. Никол Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении

Сегодня в Ереване прошло первое заседание Национального собрания нового созыва, на котором Никол Пашинян согласно Конституции страны объявил об отставке правительства.

После принятия отставки кабмина президентом, парламентское большинство вновь выдвинуло кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Напомним, победу на парламентских выборах в Армении одержала партия «Гражданский договор», набрав 49,81 процента голосов.