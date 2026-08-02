Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Сегодня началось заседание Национального собрания Армении девятого созыва. В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, в первый день работы нового парламента правительство подает в отставку. Я подписал соответствующее заявление, адресованное президенту, попросив принять отставку правительства» - сказал Никол Пашинян в видеообращении.

Отставка правительства была анонсирована заранее. Президент Армении должен будет назначить нового главу кабинета министров из числа выдвинувшихся членов партии, набравшей большинство голосов на парламентских выборах. Напомним, победу в них одержала партия «Гражданский договор», набрав 49,81 процента голосов.

Ожидается, что правительство вновь возглавит Никол Пашинян.