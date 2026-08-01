Садыр Жапаров: Кыргызстан открыл новую страницу в истории, приняв UIM F1H2O

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на церемонии открытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O на Иссык-Куле.

Глава государства отметил, что проведение водной «Формулы-1» стало значимым событием для страны и новой страницей в истории независимого Кыргызстана.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Впервые в истории независимого Кыргызстана наша страна принимает этап водной «Формулы-1», — отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что F1H2O является одним из самых престижных, зрелищных и технологичных видов спорта в мире, объединяющим передовые технологии и высокий уровень мастерства спортсменов.

По словам главы государства, проведение такого международного соревнования повышает узнаваемость Кыргызстана на мировой спортивной арене и открывает новые возможности для развития страны.

В церемонии открытия также приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.