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Власть

На побережье Иссык-Куля открыли пятизвездочный отель «Баку»

Президент Садыр Жапаров, главы государств Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в открытии отеля «Баку» на берегу Иссык-Куля, сообщает пресс-служба президента КР.

Мероприятие состоялось в рамках программы неформальной консультативной встречи лидеров стран региона.

Главам государств представили современный гостиничный комплекс и рассказали о его возможностях.

Отель расположен на территории площадью 17,2 гектара. В его состав входит семиэтажное здание общей площадью около 30 тысяч квадратных метров, в котором оборудовано более 120 номеров. Кроме того, комплекс включает бассейн, аквапарк, спортивные объекты и развлекательную инфраструктуру.

Ожидается, что новый пятизвездочный отель станет одной из ключевых площадок на побережье Иссык-Куля для приема туристов, официальных делегаций и проведения мероприятий международного уровня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383768/
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