Главы стран Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию

Главы государств Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию.
По словам главы Кыргызстана, документ закрепляет общие подходы стран к дальнейшему развитию регионального сотрудничества. После подписания Садыр Жапаров объявил встречу президентов завершенной.
Неформальная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики проходит с 30 июля по 1 августа на Иссык-Куле. В ходе саммита лидеры обсудили вопросы развития торговли, энергетики, транспорта, туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также региональной безопасности и взаимодействия в рамках международных организаций.