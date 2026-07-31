Шесть городов Кыргызстана и Азербайджана стали побратимами

Шесть городов Кыргызстана и Азербайджана установили побратимские связи. Меморандумы о сотрудничестве подписали 31 июля в рамках встречи президентов двух стран.

Соглашения заключили между азербайджанской Шушой и кыргызстанской Чолпон-Атой, Габалой и Караколом, Гянджой и городом Ош.

Ожидается, что установление побратимских связей будет способствовать укреплению культурных и гуманитарных контактов между регионами двух стран.

Напомним, 30 июля Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. Сегодня в Чолпон-Ате состоялась его встреча с президентом Садыром Жапаровым в формате тет-а-тет. Кроме того, главы двух государств провели третье заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.