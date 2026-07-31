Садыр Жапаров и Ильхам Алиев обменялись высшими государственными наградами

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров наградил лидера Азербайджана Ильхама Алиева орденом «Манас» I степени. В ответ глава Азербайджана вручил Садыру Жапарову высшую государственную награду своей страны — орден «Гейдар Алиев».

Церемония состоялась в рамках государственного визита Ильхама Алиева в КР. Встреча лидеров проходит в Чолпон-Ате на берегу Иссык-Куля.

Фото из интернета. Садыр Жапаров и Ильхам Алиев

Выступая перед вручением награды, Садыр Жапаров отметил, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан укрепил государственность, добился значительных успехов в экономическом развитии и стал авторитетным государством, играющим важную роль в региональных и международных процессах.

Президент Кыргызстана подчеркнул личный вклад Ильхама Алиева в укрепление кыргызско-азербайджанских отношений. По словам Садыра Жапарова, благодаря его поддержке сотрудничество двух стран вышло на качественно новый, союзнический уровень, а участие Азербайджана в региональных инициативах открывает новые возможности для взаимодействия в торговле, транспорте и энергетике.

Согласно указу президента КР, Ильхам Алиев награжден орденом «Манас» I степени за значительный вклад в развитие стратегического партнерства и укрепление дружбы между народами двух государств.

Ильхам Алиев вручил Садыру Жапарову орден «Гейдар Алиев», который является высшей государственной наградой Азербайджана. Он присуждается за исключительные заслуги перед государством и особый вклад в развитие международного сотрудничества.