Перевод пропусков в «Тундук»: Бекешев предложил упростить поездки в приграничье

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил перевести в электронный формат оформление разрешений на посещение приграничных территорий Кыргызстана. По его мнению, получать такой документ граждане и туристы должны через государственную платформу «Тундук» без обращения к посредникам.

По словам парламентария, сегодня для посещения ряда приграничных районов, в том числе озера Кель-Суу, необходимо оформлять разрешение через государственные органы, что занимает время и нередко вынуждает туристов пользоваться услугами посредников.

«Было бы правильно сделать так, чтобы человек мог подать заявление через «Тундук» и получить электронное разрешение онлайн. Это упростит процедуру как для иностранных туристов, так и для граждан Кыргызстана», — заявил Дастан Бекешев.

Депутат отметил, что после окончания периода отпусков намерен направить официальное обращение председателю кабинета министров Адылбеку Касымалиеву с предложением включить вопрос в программу «100 дней реформ».

По мнению Дастана Бекешева, основной проблемой остается отсутствие интеграции информационной системы Пограничной службы с государственными цифровыми сервисами.

«У Пограничной службы собственная информационная система, которая не синхронизирована с «Тундуком». Из-за этого возникают сложности не только с выдачей разрешений, но и с учетом въезда и выезда граждан», — отметил депутат.

Он напомнил, что ранее сам сталкивался с проблемами при получении информации о пересечении государственной границы, когда готовил документы для участия в выборах. По его словам, сведения были неполными, что, вероятно, связано с ограниченными возможностями действующей системы.

Дастан Бекешев считает, что интеграция информационных систем пограничной службы с платформой «Тундук» позволит сделать государственные услуги более доступными, сократить бюрократические процедуры и повысить удобство для граждан и туристов.