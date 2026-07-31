В МИД России приняли посла Кыргызстана по его просьбе: что обсуждали

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Москве Кубанычбека Боконтаева по его просьбе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Обсуждены некоторые актуальные вопросы российско-кыргызских отношений, в том числе касающиеся взаимодействия на международной арене, а также кооперации в гуманитарной сфере.

Подтверждено взаимное стремление сторон к дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.

Беседа прошла в традиционно дружеской и конструктивной атмосфере, говорится в сообщении.