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Власть

В МИД России приняли посла Кыргызстана по его просьбе: что обсуждали

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Москве Кубанычбека Боконтаева по его просьбе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Обсуждены некоторые актуальные вопросы российско-кыргызских отношений, в том числе касающиеся взаимодействия на международной арене, а также кооперации в гуманитарной сфере.

Подтверждено взаимное стремление сторон к дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.

Беседа прошла в традиционно дружеской и конструктивной атмосфере, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383625/
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