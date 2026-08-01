Кыргызстан: кадровые перестановки 27-31 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые назначения в Минэнерго.

Курсантбек Омурбеков стал первым заместителем министра энергетики.

Курсантбек Омурбеков родился 1 августа 1985 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «инженер-энергетик», получил степень магистра по направлению «менеджмент» в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

В энергетической отрасли Курсантбек Омурбеков работает около 20 лет. За это время он прошел путь от электрослесаря и начальника смены на объектах энергетики до руководящих должностей в системе государственного энергетического надзора.

Курсантбек Омурбеков в 2024 году уже занимал должность первого заместителя министра энергетики, а в 2025 году возглавил ОАО «Электрические станции».

Напомним, до этого должность первого заместителя министра занимал Омурбек Женишбеков. Он проработал менее четырех месяцев.

Заместителями главы ведомства стали Бекнур Маратбеков и Мирлан Парханов вместо Насипбека Керимова и Назгуль Усеновой соответственно.

Бекнур Маратбеков родился 27 сентября 1990 года. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «экономика и управление на предприятиях электроэнергетики».

Работал экспертом в Фонде подготовки проектов, занимался вопросами развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и тарифной политики в энергетическом секторе.

Читайте по теме Директора школы № 28 уволили после проверки прокуратуры

Мирлан Парханов родился 24 ноября 1987 года. Получил образование в Московском государственном открытом университете имени Черномырдина по специальности «менеджмент организации», а также окончил магистратуру Дипломатической академии МИД КР по направлению «международные отношения».

Работал в аппаратах омбудсмена, правительства и президента КР, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. В 2022–2023 годах возглавлял департамент культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкека.

ОАО «Электрические станции» вместо Курсантбека Омурбекова возглавил Улугбек Мамыралиев.

Улугбек Мамыралиев родился 25 июля 1984 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет по специальности «Электрические станции», по специальности «Менеджмент» Институт управления и бизнеса КГТУ имени Исхака Раззакова.

Более 20 лет работает в энергетической отрасли страны. За это время он руководил производственно-техническими подразделениями и участвовал в проектах по развитию и модернизации Токтогульской и Уч-Курганской гидроэлектростанций.

Сейтек Жумакадыр уулу назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызстана.

Родился 21 мая 1988 года. Окончил КНУ имени Жусупа Баласагына, специальность «Иностранные языки», Институт экономики и бизнеса, магистратура.

В системе МИД с 2011 года. До назначения Сейтек Жумакадыр уулу занимал должность директора Консульского департамента МИД. Занимался вопросами защиты прав и интересов граждан Кыргызстана за рубежом, а также улучшением консульских услуг.

Начальников двух РОВД на юге Кыргызстана освободили от должностей.

Начальников районных отделов внутренних дел Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Эрниса Сатарова и Кадамджайского района Баткенской области Болотбека Кундузова освободили от занимаемых должностей.

Кадровые решения приняты на заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Мэр города Кемин Кайрат Абдывалиев ушел с поста.

Он ушел с должности по собственному желанию.

Кайрат Абдывалиев был назначен в июне 2021 года.

Кадровые перестановки в Минздраве.

Шайирбек Сулайманов ушел с поста директора Национального центра охраны материнства и детства.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Шайирбек Сулайманов возглавлял НЦОМиД с октября 2023 года.

Читайте по теме Автобус не уступил дорогу женщине с коляской на переходе. Водителя уволили

До этого Шайирбек Сулайманов находился в трудовом отпуске. Исполняла обязанности директора его заместитель Айнагуль Эшалиева.

Он останется работать в центре, но уже на другой позиции.

Назначен главный врач Национального госпиталя — им стал Талантбек Арстанкулов. Бакыт Тологонов покинул пост по собственному желанию.

Талантбек Арстанкулов родился 1 августа 1972 года, кандидат медицинских наук, доцент, магистр государственного и муниципального управления. Руководитель с более чем 30-летним опытом работы в системе здравоохранения и государственном управлении.

С 2024 года работал заместителем полномочного представителя президента КР в Ошской области. Курировал вопросы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта; координировал реализацию государственных программ, взаимодействие с Минздравом, ФОМС, международными организациями и органами местного самоуправления. Руководил медицинскими организациями.

Мелис Сатаров назначен главой Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Кыргызстане.

Мелис Сатаров — президент Союза предпринимателей, руководитель НАБА.

Информационный деловой центр станет современной площадкой для укрепления экономических связей, поиска деловых партнеров, сопровождения инвестиционных проектов и расширения сотрудничества в сферах торговли, промышленности, туризма, образования, культуры и инноваций.

Официальное открытие центра запланировано на ноябрь и будет приурочено к проведению XIV заседания Кыргызско-Российской межправительственной комиссии.

О кадровых перестановках с 20 по 24 июля читайте здесь.