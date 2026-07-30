Садыр Жапаров рассказал об итогах переговоров с президентом Узбекистана

Садыр Жапаров сегодня сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Чолпон-Ате.

По данным пресс-службы президента, глава государства выразил признательность Шавкату Мирзиееву за принятое приглашение посетить Кыргызскую Республику с госвизитом.

«Сегодня мы с президентом провели содержательные и доверительные переговоры. Обстоятельно рассмотрели весь комплекс кыргызско-узбекского взаимодействия от политики и безопасности до экономики, транспорта, энергетики, приграничного сотрудничества, культурных и гуманитарных связей. Высоко оценили развитие двустороннего взаимодействия, которое развивается на основе взаимного уважения, добрососедства и стратегического партнерства», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил решение всех чувствительных вопросов двусторонней повестки сотрудничества и начало нового этапа взаимоотношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.

«Мы создали все условия для дальнейшего расширения сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса. Несомненно, ключевым итогом нынешнего визита стало подписание Договора о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Узбекистаном. Это действительно историческое решение. Оно закрепляет достигнутый уровень доверия, придает нашим отношениям новую политико-правовую основу и открывает долгосрочную повестку совместного развития. Подтвердили главное: Кыргызстан и Узбекистан намерены и далее идти вперед как близкие соседи, союзники и стратегические партнеры», — добавил президент.

Он подчеркнул, что для практической реализации достигнутых договоренностей учрежден Межгосударственный совет.

«Особое внимание также уделили торгово-экономическим связям. Высоко оценили итоги 12-го заседания межправительственной комиссии, кыргызско-узбекского бизнес-форума и заседания Делового совета. Мы поставили перед правительствами новые амбициозные задачи. Наша общая цель — повысить благосостояние народов. Договорились придать дополнительную динамику деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития, расширять финансирование совместных проектов, поддерживать инициативы регионов и формировать более благоприятные условия для бизнеса», — сказал Садыр Жапаров.

Он с удовольствием отметил, что подтверждена приверженность реализации крупнейших региональных проектов — строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.

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«Вопросам приграничного сотрудничества уделено особое внимание. При вашем присутствии подписаны Договор о государственной границе, протоколы к соглашению о пунктах пропуска и о взаимных поездках граждан. Мы полностью завершили пограничные вопросы, увеличили количество пунктов пропуска с 15 до 30, продлили сроки взаимного пребывания граждан двух государств до 15 дней. Поддержан вопрос учреждения Генерального консульства Кыргызской Республики в Андижане. Это те самые важные практические шаги, направленные на создание благоприятных условий для поездок граждан, развитие торговли, транзита, логистики, культурно-гуманитарных связей, туризма и устойчивое социально-экономический рост приграничных регионов», — проинформировал глава государства.

Президенты уделили важное внимание развитию наших культурно-гуманитарных связей.

«Условились продолжить реализацию совместных образовательных, научных и культурных проектов. Констатировали успешное взаимодействие в рамках многостороннего формата. В этой связи выразил искреннюю признательность узбекской стороне за поддержку кандидатуры Кыргызской Республики в Совет Безопасности ООН на 2027-2028 годы, а также за последовательную поддержку наших инициатив по устойчивому развитию горных регионов. Значимым итогом визита стало подписание весомого пакета двусторонних документов в сферах сельского хозяйства, социального обеспечения, культуры, туризма, образования», — перечислил Садыр Жапаров.

Он убежден, что реализация всех достигнутых решений станет прочной основой дальнейшего укрепления двусторонних связей между Кыргызстаном и Узбекистаном.

«Пригласил Шавката Мирзиеева принять участие в торжественной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, предстоящем саммите ШОС в этом году, а также во втором горном саммите «Бишкек+25» в 2027-м. В завершение хотел бы выразить удовлетворение итогами сегодняшних встреч. Уверен, что итоги нынешнего государственного визита будут служить процветанию Кыргызстана и Узбекистана, укреплению мира, стабильности и взаимного доверия», — подытожил президент.