В Кыргызстане сократили число агитаторов для кандидатов в депутаты

В Кыргызстане отменили норму, позволявшую одному кандидату в депутаты Жогорку Кенеша привлекать до тысячи агитаторов. Об этом сообщил нардеп Мирлан Жеенчороев.

По его словам, глава государства Садыр Жапаров 29 июля подписал изменения в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Теперь кандидат сможет нанять от 165 до 360 агитаторов. Точное число будет зависеть от количества избирательных участков в соответствующем округе.

Мирлан Жеенчороев отметил, что прежняя норма подвергалась критике во время парламентских выборов 2025 года. По мнению ее противников, возможность привлечь до тысячи агитаторов создавала неравные условия для кандидатов, значительно увеличивала расходы на кампанию и могла использоваться для скрытого подкупа избирателей.

Авторами поправок выступили депутаты Марлен Маматалиев, Дастан Бекешев, Мирлан Жеенчороев, Айбек Алтынбеков и Камила Талиева. Законопроект разработан для устранения пробелов, выявленных во время предыдущих избирательных кампаний, и совершенствования выборного законодательства.

Для Мирлана Жеенчороева это первый законопроект, одним из авторов которого он стал в составе Жогорку Кенеша VIII созыва. Депутат сообщил, что в сентябре намерен внести новые предложения по изменению выборного законодательства.