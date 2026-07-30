Экс-депутат связал потерю мандата с действиями мэра Бишкека

Бывший депутат Бишкекского горкенеша Жаныбек Асанбеков намерен обратиться в Верховный суд после очередного отказа удовлетворить его требования по делу о сложении мандата. Он утверждает, что написал заявление под давлением, однако суд не дал этому доводу должной правовой оценки.

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По словам экс-депутата, события начались после обращения мэра Айбека Джунушалиева в правоохранительные органы. После этого, как утверждает Жаныбек Асанбеков, на него начали оказывать давление, из-за которого он был вынужден отказаться от мандата.

Бывший депутат также сообщил, что недавно встретился с президентом Садыром Жапаровым и подробно рассказал ему об обстоятельствах дела. На встрече присутствовали представители компетентных государственных органов.

По утверждению Жаныбека Асанбекова, глава государства поручил всесторонне проверить изложенные им факты, установить обстоятельства возможного давления и дать действиям причастных лиц правовую оценку.

В настоящее время по его заявлению проводятся следственные мероприятия. Проверяются сведения о возможных угрозах и принуждении к написанию заявления о сложении мандата.

Несмотря на начатую проверку, суд вновь вынес решение не в пользу экс-депутата. Он считает, что обстоятельства возможного давления не исследованы в полном объеме.

«Я намерен обратиться в Верховный суд и использовать все предусмотренные законом способы защиты своих прав. Для меня это уже вопрос не одного депутатского мандата, а верховенства закона», — заявил Жаныбек Асанбеков.

Напомним, полномочия Жаныбека Асанбекова досрочно прекращены после того, как он подал письменное заявление о сложении мандата депутата Бишкекского городского кенеша. Позже экс-депутат заявил, что написал документ под давлением и после угроз в адрес его семьи. По его словам, этому предшествовал конфликт вокруг его заявлений о возможных нарушениях при строительстве объектов рядом с Орто-Сайским кладбищем.