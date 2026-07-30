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Власть

Эмомали Рахмон сменил военкомов в 20 городах и районах Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня провел масштабные кадровые перестановки в министерствах, ведомствах и силовых структурах страны.

Новые военные комиссары назначены в 20 городах и районах Согдийской и Хатлонской областей, Горно-Бадахшанской автономной области, а также в Раштском, Лахшском и Файзабадском районах и Вахдате.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, прежних руководителей заменили по итогам анализа работы военных комиссариатов.

Кадровые перестановки также затронули Национальную гвардию, Министерство обороны и Пограничные войска ГКНБ. На руководящие должности назначены опытные офицеры и молодые специалисты, окончившие военные вузы Таджикистана и других стран.

Кроме того, заместители, отвечающие за цифровизацию и внедрение современных технологий, назначены в Министерстве промышленности и новых технологий, Комитете продовольственной безопасности и Службе исполнения при правительстве.

Эмомали Рахмон поручил новым руководителям укреплять дисциплину, соблюдать воинские и отраслевые уставы, а также повышать боеготовность Вооруженных сил и других военных подразделений страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383572/
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