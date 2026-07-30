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Власть

Курсантбек Омурбеков назначен первым заместителем министра энергетики КР

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о назначении Курсантбека Омурбекова первым заместителем министра энергетики.

Как сообщили в Минэнерго, Курсантбек Омурбеков в 2008 году он окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «инженер-энергетик», а в 2024 году получил степень магистра по направлению «менеджмент» в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

пресс-службы Минэнергетики
Фото пресс-службы Минэнергетики. Курсантбек Омурбеков
Отмечается, что в энергетической отрасли Курсантбек Омурбеков работает около 20 лет. За это время он прошел путь от электрослесаря и начальника смены на объектах энергетики до руководящих должностей в системе государственного энергетического надзора.

Курсантбек Омурбеков в 2024 году уже занимал должность первого заместителя министра энергетики, а в 2025 году возглавил ОАО «Электрические станции».

Напомним, до этого должность первого заместителя министра занимал Омурбек Женишбеков. Он проработал менее четырех месяцев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383531/
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