Курсантбек Омурбеков назначен первым заместителем министра энергетики КР

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о назначении Курсантбека Омурбекова первым заместителем министра энергетики.

Как сообщили в Минэнерго, Курсантбек Омурбеков в 2008 году он окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «инженер-энергетик», а в 2024 году получил степень магистра по направлению «менеджмент» в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

Фото пресс-службы Минэнергетики. Курсантбек Омурбеков

Отмечается, что в энергетической отрасли Курсантбек Омурбеков работает около 20 лет. За это время он прошел путь от электрослесаря и начальника смены на объектах энергетики до руководящих должностей в системе государственного энергетического надзора.

Курсантбек Омурбеков в 2024 году уже занимал должность первого заместителя министра энергетики, а в 2025 году возглавил ОАО «Электрические станции».

Напомним, до этого должность первого заместителя министра занимал Омурбек Женишбеков. Он проработал менее четырех месяцев.