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Власть

Компенсацию Токтогульскому району за ущерб от ГЭС могут увеличить в пять раз

Ежегодную компенсацию Токтогульскому району и селу Жазыкечуу за ущерб от строительства Токтогульской ГЭС и водохранилища предлагают увеличить с 70 миллионов до 358 миллионов сомов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Средства будет ежегодно перечислять ОАО «Электрические станции» на специальный счет района и села. 

Выплаты планируют включать в себестоимость электроэнергии, вырабатываемой каскадами Токтогульских и Таш-Кумырских ГЭС. Сумму также будут ежегодно индексировать с учетом инфляции.

Дополнительная нагрузка составит 288 миллионов сомов в год. Авторы проекта отмечают, что дополнительных расходов из республиканского бюджета не потребуется.

Компенсацию предлагают направлять на строительство и реконструкцию ирригационных объектов, обеспечение населения питьевой водой, развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

В частности, строительство канала «Кемпир-Олду» предварительно оценивается более чем в 340 миллионов сомов, канала на участке Чон-Кайрак — в 290 миллионов, водохранилищ в Жазыкечуу — примерно в 100 миллионов.

Действующий размер выплаты в 70 миллионов сомов установлен в 2016 году. Разработчики считают, что за десять лет он потерял реальную экономическую ценность из-за инфляции и роста стоимости строительства.

По данным справки-обоснования, при создании Токтогульского водохранилища затоплено 33 тысячи гектаров сельхозугодий, включая 13,4 тысячи гектаров орошаемой пашни. Под воду ушли 26 населенных пунктов и более 4 тысяч домовладений, переселили свыше 18 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383361/
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