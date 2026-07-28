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Власть

Садыр Жапаров ратифицировал протоколы, прекращающие соглашение СНГ о беженцах

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации протоколов, прекращающих действие соглашения СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ официально завершает участие Кыргызстана в устаревшем региональном договоре.

Жогорку Кенеш принял этот проект 25 июня.

Закон утверждает прекращение действия двух международных актов:

  • протокола от 10 октября 2025 года (Душанбе) – о прекращении действия базового соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года;
  • протокола от 10 октября 2014 года (Минск) – о прекращении действия дополнительного протокола от 10 февраля 1995 года к соглашению.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить исполнительный комитет СНГ о выполнении Кыргызстаном всех внутригосударственных процедур.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383322/
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