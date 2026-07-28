20:53
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

Глава кабмина проверил готовность Иссык-Куля к международным мероприятиям

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область проинспектировал объекты, где ведется подготовка к международным мероприятиям.

Сначала, по данным кабмина, Касымалиев посетил международный аэропорт «Иссык-Куль», где ознакомился с состоянием инфраструктуры.

кабинета министров
Фото кабинета министров. Глава кабмина Адылбек Касымалиев во время проверки

Читайте по теме
На Иссык-Куле из-за «Формулы-1» будут временно перекрывать трассу

Затем в селе Бает он проверил готовность к проведению международного турнира UIM F1H2O — Гран-при Кыргызстана «Иссык-Куль — 2026». Ему доложили о ходе организационных работ и проводимой подготовке. Напомним, первый этап чемпионата мира «Формулы-1 на воде» пройдет с 31 июля по 2 августа.

Также Адылбек Касымалиев посмотрел культурный центр «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова в Чолпон-Ате, где ознакомился с реализацией проекта строительства комплекса «Гольф Резорт Иссык-Куль».

Кроме того, глава кабмина проверил ход строительства Центра этнокультурного развития, конной индустрии и племенного животноводства, а также ознакомился с проектом новой арены для соревнований по конному спорту.

В завершение поездки Касымалиев посетил урочище Кырчын, где оценил подготовку к VI Всемирным играм кочевников. Ему представили информацию о строительстве этногородка, благоустройстве территории, подготовке площадок и создании необходимой инфраструктуры.

По итогам инспекции председатель кабмина поручил профильным государственным органам и местному самоуправлению завершить все подготовительные работы в срок. Особое внимание он потребовал уделить вопросам безопасности, благоустройства, развития инфраструктуры и организации приема участников и гостей международных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383313/
просмотров: 721
Версия для печати
Материалы по теме
Базу отдыха НАН КР оштрафовали за перелив сточных вод
Пляж в Григорьевке утопает в мусоре
С 30 июля по 1 августа будут перекрывать дорогу Тамчи — Чолпон-Ата
Музыка, искусство и ветер. Как прошел KOLFEST на Иссык-Куле
Первый объект в развитии города. В Караколе открыли обновленный пляж
В 2026 году из озера Иссык-Куль извлекли более 50 тысяч метров рыболовных сетей
Девушка заявила об изнасиловании в палатке на пляже Иссык-Куля
Минприроды оштрафовало владельцев четырех теплоходов на Иссык-Куле
Мальчик из Кыргызстана завершил заезд на скачках вместо упавшего казахстанца
Глава кабмина проверил строительство двух мостов в Иссык-Кульской области
Популярные новости
Президент поручил повторно изучить вопрос о&nbsp;лишении мандата экс-депутата БГК Президент поручил повторно изучить вопрос о лишении мандата экс-депутата БГК
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья В Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья
В&nbsp;21-м пакете антироссийских санкций&nbsp;ЕС есть три компании из&nbsp;Кыргызстана В 21-м пакете антироссийских санкций ЕС есть три компании из Кыргызстана
РФ&nbsp;всегда уважала самостоятельный и&nbsp;независимый путь Кыргызстана&nbsp;&mdash; Захарова РФ всегда уважала самостоятельный и независимый путь Кыргызстана — Захарова
Бизнес
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
28 июля, вторник
20:44
Мелис Сатаров стал главой Информационного делового центра Санкт-Петербурга в КР Мелис Сатаров стал главой Информационного делового цент...
20:22
Представители Wildberries встретились с бизнесменами Кыргызстана. Что обсуждали
20:01
За полгода гражданам КР в РФ вернули более 14 миллионов рублей долга по зарплате
19:44
Бишкекской милиции передали 71 новую служебную машину
19:23
ФОМС: Как получить медпомощь ребенку с иностранным паспортом в Кыргызстане