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Власть

Без цифрового сертификата на госслужбу могут не принять

В Кыргызстане предлагают обязать кандидатов на государственную и муниципальную службу подтверждать навыки работы с государственными цифровыми системами. Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Для участия в конкурсе на административные должности потребуется сертификат о прохождении обучения и успешного тестирования по работе с Государственной системой электронного документооборота и системой управления кадрами e-Kyzmat.

Авторы проекта объясняют инициативу тем, что новые сотрудники нередко не умеют пользоваться обязательными информационными системами. Из-за этого после назначения приходится проводить дополнительное обучение, увеличивается срок адаптации и возникают ошибки при работе с электронными документами.

Организовать обучение, тестирование и выдачу сертификатов планируют на базе государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента. Сведения о выданных документах будут автоматически вносить в систему управления человеческими ресурсами.

Порядок тестирования и стоимость услуг должны разработать после принятия постановления. 

В справке-обосновании указано, что обучение может финансироваться как за счет средств учреждения «Кызмат», так и за счет физических и юридических лиц, получающих услуги на платной основе.

Дополнительных расходов из республиканского бюджета проект не предусматривает. Постановление вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383233/
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