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Власть

На Иссык-Куле участки под заводы и туризм сдадут в аренду на 49 лет

Иссык-Кульская районная госадминистрация объявила конкурс на аренду трех государственных земельных участков сроком на 49 лет.

Один гектар земли возле села Кош-Коль предлагают предоставить под строительство бетонного и песчано-гравийного завода. Годовая арендная плата составит 960 тысяч сомов.

Еще 0,4 гектара восточнее села Бостери планируют передать под предприятие по производству железобетонных конструкций. Стартовая арендная плата — 384 тысячи сомов в год.

Третий участок площадью около 640 квадратных метров расположен южнее зоны отдыха «Борбор» в Бостери. Его предлагают использовать для строительства туристического объекта. Годовая аренда составит 835 тысяч 584 сома.

Конкурс пройдет 9 сентября в 14.00 в здании Иссык-Кульской районной госадминистрации в Чолпон-Ате. Документы принимаются до 8 сентября. Участники должны внести гарантийный взнос в размере 10 процентов годовой арендной платы и представить эскизный план будущего объекта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383228/
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