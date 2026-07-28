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Власть

За перевод сельхозземель установили новые компенсации

Кабмин утвердил новые нормы возмещения потерь сельскохозяйственного производства при переводе земель в другие категории или их предоставлении для недропользования и строительства инфраструктуры.

При трансформации участка размер упущенной выгоды будут рассчитывать с коэффициентом 99. За один гектар многолетних насаждений или орошаемой пашни компенсация составит 174 тысячи 240 сомов, богарной пашни и залежей — 60 тысяч 390 сомов, сенокосов — 34 тысячи 650 сомов, пастбищ — 8 тысяч 910 сомов.

При передаче земли для недропользования без изменения ее категории коэффициент будет равен сроку пользования участком.

Средства, поступившие в качестве возмещения потерь, разрешено направлять на освоение новых земель, мелиорацию, повышение плодородия почв и проведение проектно-изыскательских работ.

Компенсации за потери сельхозпроизводства будут поступать в республиканский бюджет, а выплаты за упущенную выгоду — в местные бюджеты. Уполномоченный орган должен ежеквартально отслеживать поступление средств.

Если данные земельного кадастра и правоустанавливающих документов расходятся, при расчете будут использовать сведения о более ценном виде земли.

Постановление вступит в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383225/
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