В КР ужесточили правила переоборудования машин и установки газового оборудования

Кабинет министров Кыргызстана утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей, находящихся в эксплуатации и требования к газобаллонному оборудованию.

Документ принят для приведения кыргызстанских норм в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Новые правила будут регулировать порядок переоборудования автомобилей, включая установку газобаллонного оборудования.

Согласно техрегламенту, перед переоборудованием должна проводиться предварительная техническая экспертиза. Специалисты должны подтвердить, что после изменений автомобиль сохранит соответствие требованиям безопасности, действовавшим на момент его выпуска. После выполнения работ безопасность машины проверяется повторно.

Эти требования могут применяться при замене кузова или двигателя, изменении количества пассажирских мест, переоборудовании грузового транспорта, установке дополнительного оборудования и переводе автомобиля на газ. Конкретный порядок процедур будет определяться утвержденными кабмином правилами.

Отдельные требования установили к газобаллонному оборудованию. Каждый баллон должен иметь паспорт, серийный номер и маркировку типа газа — сжиженный или компримированный природный газ.

ГБО необходимо периодически испытывать в уполномоченной организации. Срок проверки зависит от периодичности освидетельствования, установленной производителем баллона. После испытаний владельцу выдается соответствующее свидетельство.

Эксплуатация автомобиля запрещается при истекшем сроке освидетельствования баллона, нарушении креплений оборудования или утечке газа.

Самостоятельно изменять конструкцию и комплектность установленного ГБО нельзя. Замена баллона или редуктора должна оформляться специализированной организацией.

МВД, Минприроды и Центру стандартизации и метрологии поручили привести свои решения в соответствие с постановлением.

Одновременно утрачивают силу прежние правила переоборудования транспорта, действовавшие с 2016 года, и внесенные в них последующие изменения.