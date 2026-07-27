Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев прокомментировал финансирование строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и рост обязательств перед КНР.

По его словам, ранее министр финансов написал на своей странице в Facebook, что с 2020 года КР не получала новых государственных кредитов от Китая. При этом возникает вопрос, относится ли к внешнему долгу финансирование железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан.

Данияр Амангельдиев заявил, что средства на строительство магистрали рассматриваются отдельно, поскольку речь идет о коммерческом проекте, который должен окупать себя за счет собственной деятельности.

«Это один из самоокупаемых коммерческих проектов. У каждой из трех стран есть своя доля: Китай владеет 51 процентом, Кыргызстан и Узбекистан — по 24,5 процента. После погашения привлеченных средств проект полностью перейдет в собственность Кыргызстана», — сказал он.

Первый замглавы кабмина также отметил, что за последние годы КР значительно сократила задолженность перед КНР. По его данным, ранее она составляла около 1,8 миллиарда долларов, из которых примерно 500 миллионов уже погашено.

«Когда-то долг перед Китаем составлял около 47,5 процента нашего внешнего долга. Сейчас этот показатель снизился примерно до 27 процентов», — сообщил Данияр Амангельдиев.

По его словам, крупнейшими внешними кредиторами Кыргызстана сегодня остаются не только КНР, но и Всемирный банк, Азиатский банк развития и другие международные финансовые институты.

Оставшаяся задолженность перед Китаем составляет около 1 миллиарда долларов и погашается в соответствии с утвержденным графиком, добавил чиновник.

Напомним, в мае 2026 года парламентский комитет одобрил привлечение льготного кредита КНР в 305 миллионов долларов для финансирования кыргызской доли в строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Доли совместной проектной компании распределены следующим образом: 51 процент принадлежит китайской стороне, по 24,5 процента — КР и РУз.