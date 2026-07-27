14:23
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи, подписан в России

Президент России подписал закон, который обязывает трудовых мигрантов содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Документ опубликован на сайте правовых актов.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи, подписан президентом России

Согласно закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, будут обязаны содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, где они работают.

Если иностранец трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму. При этом размер такой величины не должен превышать среднемесячную начисленную зарплату в соответствующем регионе.

Также вводится механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД сведения о доходах иностранных граждан за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года, а Соцфонд РФ — данные об их трудовой деятельности. Если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383045/
просмотров: 3389
Версия для печати
Материалы по теме
Госдума расширила перечень оснований для выдворения мигрантов из России
FIFA по итогам ЧМ-2026 заработала рекордные 15 миллиардов долларов
В России просят перенести эксперимент по организованному набору мигрантов на год
Имеющие судимость мигранты не смогут рассчитывать на получение гражданства РФ
Мигрантов хотят обязать покупать телефон после переезда в Россию
Соглашение с Кыргызстаном о статусе представительств МВД ратифицировала Госдума
Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам для работы в России
За какие еще нарушения мигрантов будут выдворять из РФ, рассказал глава Госдумы
«Цифровой профиль иностранного гражданина» запустили в РФ: все факты о мигрантах
В больницах РФ должны работать медики только со знанием русского языка — Госдума
Популярные новости
Президент поручил повторно изучить вопрос о&nbsp;лишении мандата экс-депутата БГК Президент поручил повторно изучить вопрос о лишении мандата экс-депутата БГК
В&nbsp;21-м пакете антироссийских санкций&nbsp;ЕС есть три компании из&nbsp;Кыргызстана В 21-м пакете антироссийских санкций ЕС есть три компании из Кыргызстана
РФ&nbsp;всегда уважала самостоятельный и&nbsp;независимый путь Кыргызстана&nbsp;&mdash; Захарова РФ всегда уважала самостоятельный и независимый путь Кыргызстана — Захарова
Президент подписал Указ об&nbsp;освобождении от&nbsp;должности главы Минцифры Жамангулова Президент подписал Указ об освобождении от должности главы Минцифры Жамангулова
Бизнес
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
27 июля, понедельник
14:12
В Ат-Башинском районе мужчина лишился руки после взрыва В Ат-Башинском районе мужчина лишился руки после взрыва...
14:10
В Бишкеке после капремонта открыли 600-метровый участок улицы Лущихина
14:09
В Бишкеке после капремонта открыли участок улицы Бердибаева с новыми тротуарами
14:07
Эрулан Кокулов потребовал наказать ответственных за строительство школы № 64
14:03
Новый челлендж: в Кыргызстане молодежь скупает и выливает алкоголь