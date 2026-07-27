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Власть

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом. Об этом сообщил министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев.

«Сегодняшняя с вами встреча предоставляет нам возможность обсудить подготовку государственного визита председателя Китая господина Си Цзиньпина в Кыргызскую Республику и его участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», — сказал он во время встречи со своим китайским коллегой Ваном И.

Эта встреча прошла в Чолпон-Ате в конце минувшей недели — Ван И находился в республике с официальным визитом.

По словам главы МИД, кыргызско-китайские отношения в последние годы демонстрируют устойчивую динамику развития, основанную на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Саммит ШОС с участием глав государств пройдет 31 августа — 1 сентября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383044/
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