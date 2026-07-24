США ввели новые пошлины в отношении 60 стран, включая Россию

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых пошлинах на импортные товары от 60 торговых партнеров. Размер пошлин составляет 10 процентов и 12,5 процента. Министерство торговли США заявило, что новые пошлины затрагивают 99,4 процента импорта, пишет Meduza.
Решение ввести пошлины администрация Трампа обосновала тем, что страны, на которые они распространяются, не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».
В список стран, импорт из которых будет облагаться пошлиной по ставке 12,5 процента, включены Россия и Китай.
Для товаров из Евросоюза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии ставка составит 10 процентов или 12,5 процента с учетом действующих торговых тарифов.