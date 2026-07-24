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Власть

Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Китая Вана И. О чем говорили

Садыр Жапаров сегодня, 24 июля, принял министра иностранных дел Китая Вана И в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации инфраструктурных проектов, транспортно-логистической взаимосвязанности, сотрудничества в сельском хозяйстве, культурно-гуманитарной сфере, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

Глава государства поздравил китайский народ с 105-й годовщиной основания Коммунистической партии КНР, отметив значительные достижения республики под ее руководством.

Президент особо подчеркнул, что все иностранные компании, включая предприятия с китайским участием, должны неукоснительно соблюдать законодательство Кыргызской Республики, уважать традиции и культуру кыргызского народа, а также осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами законности и прозрачности.

В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И выразил признательность Садыру Жапарову за теплый прием и передал главе государства слова приветствия и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.

Ван И подчеркнул готовность к реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне для достижения практических результатов. Он также поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН, выразив уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия двух стран на международной арене.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382965/
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