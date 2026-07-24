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Власть

Глава кабмина ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Таласе

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с ходом строительства и реконструкции ряда объектов.

Глава кабинета министров осмотрел ход строительства историко-мемориального комплекса «Айтматов Ааламы», где ознакомился с ходом реализации проекта. Комплекс создается как современное культурно-мемориальное пространство, посвященное жизни и творческому наследию всемирно известного кыргызского писателя Чынгыза Айтматова.

Также Адылбек Касымалиев ознакомился с результатами капитального ремонта контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка» на кыргызско-казахской государственной границе. Главе кабмина была представлена информация о проведенных работах по модернизации инфраструктуры пункта пропуска.

Далее он проинспектировал ход строительных работ развлекательного центра «Баластан» в Таласе, где ознакомился с перспективами реализации проекта. Общая площадь комплекса составляет 6,5 гектара. Проект включает девять корпусов и предусматривает создание современной инфраструктуры для отдыха и досуга.

В рамках поездки глава кабинета министров также посетил асфальтобетонный, железобетонный и камнедробильный заводы в Таласе, где ознакомился с их производственной деятельностью. Было отмечено, что функционирование данных предприятий играет важную роль в обеспечении строительных проектов региона необходимыми материалами и способствует развитию промышленного потенциала области.

По итогам посещения объектов Адылбек Касымалиев подчеркнул необходимость соблюдения установленных сроков строительства, обеспечения высокого качества выполняемых работ и своевременного ввода объектов в эксплуатацию. Он отметил, что реализуемые проекты имеют важное значение для социально-экономического развития Таласской области и повышения качества жизни населения. Социальные объекты будут открыты ко Дню независимости страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382913/
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