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Власть

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Узбекистана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 июля, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

Глава государства поздравил Шавката Мирзиеева с 69-летием, пожелав ему крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в государственной деятельности.

Садыр Жапаров отметил значительные социально-экономические реформы, проводимые под руководством Шавката Мирзиеева в Узбекистане, которые способствуют повышению благосостояния узбекского народа.

Садыр Жапаров выразил благодарность Шавкату Мирзиееву за личную поддержку двусторонних инициатив и подчеркнул его важную роль в укреплении регионального сотрудничества в Центральной Азии.

Глава государства отметил успешное проведение 21 июля в Бишкеке презентации кыргызского издания книги «Новый Узбекистан: Путь Шавката Мирзиеева», в которой приняли участие государственные и общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции двух стран, а также узбекская диаспора в Кыргызстане.

Шавкат Мирзиеев выразил глубокую благодарность за теплые поздравления и высокую оценку проводимых в Узбекистане преобразований.

Президент Узбекистана отметил, что братские и добрососедские отношения между двумя странами являются важной основой для дальнейшего укрепления всестороннего партнерства.

Стороны с удовлетворением констатировали динамичное развитие кыргызско-узбекского стратегического партнерства, которое наполняется новыми проектами и инициативами на благо народов двух государств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382906/
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