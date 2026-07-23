Предложения, озвученные в Анкоридже, провалились из-за несогласия Украины, по этой причине Вашингтону нужно придумать новый план, заявил сегодня госсекретарь США Марко Рубио, комментируя журналистам свою встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Фото СМИ. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоялась в Маниле, в рамках министерских мероприятий АСЕАН

«Предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились. Украинцы не были на них согласны. Нам нужно разработать новые идеи», — отметил он и подчеркнул, что США готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта между двумя странами.

По его словам, разговор с главой МИД России получился «хорошим и откровенным». Марко Рубио также добавил, что, помимо украинского конфликта, они обсуждали и другие темы.

Накануне встречи с Сергеем Лавровым Марко Рубио заявлял, что США и Россия как крупнейшие ядерные державы, несмотря на наличие разногласий, должны поддерживать диалог.

В МИД РФ тоже прокомментировали встречу.

Сергей Лавров и Марко Рубио провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки, говорится в сообщении.

«Глава МИД России на встрече с госсекретарем США вновь подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Украине и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты в Анкоридже», — отмечает внешнеполитическое ведомство РФ.

Указано, что Сергей Лавров также довел до Марко Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и «акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями».

Кроме того, стороны обсудили международную проблематику, включая обстановку в Персидском заливе, нормализацию условий работы дипмиссий России и США и договорились продолжить контакты по линии дипведомств, в том числе в рамках международных организаций.

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоялась в Маниле, в рамках министерских мероприятий АСЕАН.