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Власть

Мэрия Бишкека пригрозила подрядчикам санкциями за срыв дорожных работ

В Бишкеке в этом году планируется строительство и реконструкция дорог на 127 улицах, а также ремонт тротуаров на 29 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По поручению мэра Айбека Джунушалиева состоялось совещание с подрядными организациями, где обсудили темпы реализации проектов и вопросы, возникающие во время строительства.

По данным муниципалитета, сейчас работы ведутся на 119 объектах. Полностью завершены 46 из них, в том числе 33 участка автомобильных дорог и 13 тротуаров.

В эксплуатацию уже сданы участки улиц Жайыл Баатыра, Коммунарова, Льва Толстого, Герцена, Усенбаева, Кожевенной, Можайского, а также дороги в микрорайонах «Джал», «Восток-5», 5-м, 6-м и 8-м микрорайонах, жилмассивах «Жениш», «Ак-Босого» и «Кырк-Кыз». Кроме того, завершено обустройство тротуаров на улицах Куттубаева, Московской, Кокчетавской, Мидина, проспектах Манаса и Жибек Жолу, а также в нескольких жилмассивах и микрорайонах.

Во время встречи подрядчикам напомнили, что за нарушение условий контрактов и несвоевременное устранение недостатков могут последовать санкции. В частности, недобросовестные компании могут включить в соответствующий реестр, что ограничит их участие в муниципальных закупках.

мэрии города Бишкек
Фото мэрии города Бишкек. Положительные и отрицательные примеры выполнения работ
Представители строительных организаций, в свою очередь, сообщили о трудностях, которые мешают завершить работы на некоторых объектах. По итогам обсуждения решено организовать выездное совещание с участием городских служб, чтобы рассмотреть проблемные участки на месте, определить необходимые меры, ответственных исполнителей и сроки выполнения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382774/
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