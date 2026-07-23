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Власть

Адылбек Касымалиев поручил не допустить перебоев с ГСМ в Кыргызстане

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам обеспечения Кыргызстана горюче-смазочными материалами.

кабмина
Фото кабмина

По данным пресс-службы кабмина, участники обсудили ситуацию на внутреннем рынке, импорт нефтепродуктов, формирование запасов, регулирование тарифов и предоставление государственных субсидий.

Руководители профильных госорганов и организаций отчитались о выполнении запланированных мер.

По итогам совещания Адылбек Касымалиев поручил обеспечить бесперебойное снабжение страны нефтепродуктами и усилить мониторинг рынка.

Кроме того, он потребовал ускорить модернизацию отечественных нефтеперерабатывающих заводов и своевременно принимать меры для сохранения стабильной ситуации с ГСМ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382768/
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