Адылбек Касымалиев поручил не допустить перебоев с ГСМ в Кыргызстане

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам обеспечения Кыргызстана горюче-смазочными материалами.

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По данным пресс-службы кабмина, участники обсудили ситуацию на внутреннем рынке, импорт нефтепродуктов, формирование запасов, регулирование тарифов и предоставление государственных субсидий.

Руководители профильных госорганов и организаций отчитались о выполнении запланированных мер.

По итогам совещания Адылбек Касымалиев поручил обеспечить бесперебойное снабжение страны нефтепродуктами и усилить мониторинг рынка.

Кроме того, он потребовал ускорить модернизацию отечественных нефтеперерабатывающих заводов и своевременно принимать меры для сохранения стабильной ситуации с ГСМ.