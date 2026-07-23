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Власть

Кыргызстан и ОТГ обсудили развитие инфраструктуры и новых проектов

Президент Садыр Жапаров в Чолпон-Ате встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОТГ, реализацию ранее достигнутых договоренностей и совместные инициативы.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Особое внимание глава государства уделил роли Тюркского инвестиционного фонда
Садыр Жапаров отметил необходимость усиления экономического взаимодействия между странами организации, развития транспортной и другой инфраструктуры, а также продвижения инвестиционных проектов.

По данным пресс-службы президента, особое внимание глава государства уделил роли Тюркского инвестиционного фонда, который, по его словам, является эффективным механизмом поддержки приоритетных инициатив стран — участниц. Кыргызстан заинтересован в более активном использовании его возможностей.

Также Садыр Жапаров подчеркнул важность дальнейшего развития культурно-гуманитарного и социально-экономического сотрудничества в рамках ОТГ.

Стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие по ключевым направлениям деятельности организации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382745/
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