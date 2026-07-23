Кыргызстан и ОТГ обсудили развитие инфраструктуры и новых проектов

Президент Садыр Жапаров в Чолпон-Ате встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОТГ, реализацию ранее достигнутых договоренностей и совместные инициативы.
Фото пресс-службы президента. Особое внимание глава государства уделил роли Тюркского инвестиционного фонда
По данным пресс-службы президента, особое внимание глава государства уделил роли Тюркского инвестиционного фонда, который, по его словам, является эффективным механизмом поддержки приоритетных инициатив стран — участниц. Кыргызстан заинтересован в более активном использовании его возможностей.
Стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие по ключевым направлениям деятельности организации.