Кыргызстан и ОТГ обсудили развитие инфраструктуры и новых проектов

Президент Садыр Жапаров в Чолпон-Ате встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОТГ, реализацию ранее достигнутых договоренностей и совместные инициативы.

Фото пресс-службы президента. Особое внимание глава государства уделил роли Тюркского инвестиционного фонда

Садыр Жапаров отметил необходимость усиления экономического взаимодействия между странами организации, развития транспортной и другой инфраструктуры, а также продвижения инвестиционных проектов.

По данным пресс-службы президента, особое внимание глава государства уделил роли Тюркского инвестиционного фонда, который, по его словам, является эффективным механизмом поддержки приоритетных инициатив стран — участниц. Кыргызстан заинтересован в более активном использовании его возможностей.

Также Садыр Жапаров подчеркнул важность дальнейшего развития культурно-гуманитарного и социально-экономического сотрудничества в рамках ОТГ.

Стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие по ключевым направлениям деятельности организации.